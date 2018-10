Voici des Rumeurs concernant des jeux Rockstar :Selon des rumeurs, parues sur Reddit et relayées par SegmentNext, après la fin du développement de Red Dead Redemption 2, un groupe relativement restreint d’employés aurait immédiatement commencé à travailler sur une version Remastered qui sortira à la fin de 2020 pour coïncider avec la sortie des consoles Next-Gen, Rockstar ayant dû retirer beaucoup de choses à cause de les limites actuelles, aussi surprenant que cela puisse paraître. De plus, la majeure partie de Rockstar aurait commencé à travailler à plein temps sur Bully 2, qui sortirait au cours du premier semestre 2020. Cela semble bientôt, mais ils auraient déjà le moteur en place et prévoiraient un monde de jeu légèrement plus grand que le premier Bully, ce qui leur permettrait de terminer le jeu beaucoup plus rapidement. Enfin, Les travaux préliminaires auraient commencé sur Grand Theft Auto VI, mais ce ne serait que lors de la sortie de Bully 2 que Rockstar s’intéresserait à peu près à cela, comme ce fut le cas avec Red Dead Redemption 2. Le plan serait de commercialiser Grand Theft Auto VI à la fin de l'année 2023, mais l'équipe saurait que 2024 serait peut-être un objectif plus réaliste...Source : https://segmentnext.com/2018/10/29/red-dead-redemption-2-remastered/