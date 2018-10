Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Digital Foundry a partagé son analyse technique Red Dead Redemption 2 dans laquelle il affirme que le jeu fonctionne mieux sur Xbox One X. Retweetant l'analyse, le patron de la marque Xbox, Phil Spencer, a expliqué à quel point il était fier d'un tel résultat sur sa console.Puis il a également déclaré que le véritable exploit était le jeu lui-même. En tant que tel, sa suggestion est de jouer au jeu partout où vous le pouvez, car le plus importatnt est simplement d'y jouer...Source : https://www.gamepur.com/news/30121-spencer-proud-red-dead-redemption-2-xbox.html

posted the 10/29/2018 at 12:31 PM by link49