C'est la question du jour que je me pose, car depuis début septembre et le tout premium du site (sauf les news), et d'ailleurs il y avait une vidéo de Hubert en septembre qui justifier plus ou moins le côté premium du site :







Mais depuis 2 semaines... enfin il y a eu le gajin dash diffusé sur YouTube et il y a deux jours le gamekult l’émission, alors est-ce que gamekult va laisser libre les émissions à l'avenir ?



Mais je remarque que le mal est fait pour beaucoup de personne que l'espace commentaire de pas mal de vidéo est bloqué et le peu qu'il reste ouvert, il y a pas mal de salé n'en parlons pas des dislike :/ bref Gamekult ça va pas fort j'ai l'impression :/