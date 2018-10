Ne dites pas que ce garçon était fou

Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout

Et pour quelles raisons étranges

Les gens qui n'sont pas comme nous, ça nous dérange

Ne dites pas que ce garçon n'valait rien

Il avait choisi un autre chemin

Et pour quelles raisons étranges

Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange

Ça nous dérange



Il jouait du kinect debout

C'est peut-être un détail pour vous

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup

Ça veut dire qu'il était libre

Heureux d'être là malgré tout

Jouait du Kinect debout

Quand les trouillards sont à genoux

Et les grognards au garde à vous

Simplement sur ses deux pieds

Il voulait être lui, vous comprenez



Il n'y a que pour son accessoire, qu'il virevolte

Il s'rait mort au champ d'honneur pour quelques notes

Et pour quelles raisons étranges

Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange

Lui et son accessoire, ils pleuraient quelques fois

Mais c'est quand les autres n'étaient pas là

Et pour quelles raisons bizarres

Son image a marqué ma mémoire

Ma mémoire



Il jouait du kinect debout

C'est peut-être un détail pour vous

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup

Ça veut dire qu'il était libre

Heureux d'être là malgré tout

Jouait du kinect debout

Il jouais sur des rythmes fous

Et pour moi ça veut dire beaucoup

Ça veut dire "essaie de vivre

Essaie d'être heureux, ça vaut le coup"



Il jouait du kinect debout

C'est peut-être un détail pour vous

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup

Ça veut dire qu'il était libre

Heureux d'être là malgré tout

Il jouait du kinect debout

Quand les trouillards sont à genoux

Et les grognards au garde à vous

Simplement sur ses deux pieds

Il voulait être lui, vous comprenez



Jouait du kinect debout



La musique qui va avec :