Bonjour,Je suis tombé sur une offre ce matin sur Dealabs. Il s'agit de la Samsung Q6FN de 2018 en 65" pour 1099 après ODR Samsung. J'ai déjà fait plusieurs ODR Samsung et aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Que pensez-vous de ce modèle ?Qu'en est-il du contenu 1080P sur une TV 4K ? Comme la Switch ou Netflix par exemple (débit certainement insuffisant pour la 4K).Dernière question pour ceux qui l'ont. Pourriez-vous me communiquer la distance entre les deux pieds du téléviseur ? Impossible de trouver l'info sur le net, même sur le site officiel. C'est une donnée importante je trouve pour une éventuelle barre de son imposante !

posted the 10/29/2018 at 09:35 AM by carapuce