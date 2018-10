Mon Bordel Perso

Spider Man sur PS4 est le jeu Spider Man que je rêvais d’avoir ! J'ai vraiment l'impression d'être le tisseur de toile une fois la manette en main. C'est peut-être pour moi l'une des meilleures adaptations du personnage, voir même au-dessus de certains films de l'homme araignée .Cependant, c'est pour moi le seul jeu MARVEL réussit. Contrairement à DC, MARVEL a un train de retard dans le monde vidéoludique. Pourtant ce n’est pas le potentielle qui manque, vu le catalogue de personnages qu'ils ont.Actuellement je suis en train de regarder la dernière saison de Daredevil sur Netflix. Toujours époustouflé par les scènes de combat, je porte mon attention toute fois sur les séquences d'infiltration de Matt Murdock. Et là le déclic : est pourquoi pas un jeu d'infiltration/combat sur Daredevil !Avec les pouvoirs de Daredevil, on aurait des compétences intéressantes comme par exemple écouter derrière les murs. Se déplacer avec la lasso-canne ... On aurait un gameplay plus terre à terre, moins aérien que Spider Man. Il pourrait avoir des séquences dans son costume civil (avocat), en écoutant les variations de battements cardiaques de ces clients lors d'un interrogatoire, pour savoir si la personne ment ou dit la vérité.Personnellement, je verrais bien Eidos Montréal sur le coup, vu leur passif Deus Ex. Mais ils sont déja sur The Avengers, donc pourquoi pas Ubisoft avec leurs expériences sur Spliter Cell.Selon moi, Daredevil peut devenir un excellant jeu d'infiltration, avec des séquences de combat très rythmés à échelle humaine. Sachant qu'un easter egg se cache dans Spider Man, et que certains bruits de couloirs dissent que Marvel veut que Spider Man soit leur pierre angulaire du MARVEL VIDEOGAME UNIVERS, pourquoi pas ne enchainer avec le Démon de Hell's Kitchen ?