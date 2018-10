Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Récemment, GameSpot a interrogé Pete Hines, responsable du marketing chez Bethesda, à propos du jeu Fallout 76, et s’interroge sur le point de savoir si le jeu de survie multijoueur sortira aussi sur Nintendo Switch. Malheureusement, il semble que les chances soient minces, malgré le fait que la société soit intéressée. Voici ce que Pete Hines a déclaré : « Le fait de savoir si un jeu sortira sur cette console fait partie de chaque conversation avec chaque développeur que nous avons maintenant. Si le jeu fonctionne, nous voulons qu’il soit sur toutes les plateformes possibles. Cependant, le jeu Fallout 76 ne sortira pas sur la console de Nintendo parce que ce n’était tout simplement pas faisable. » Au moins, on est fixé…Source : https://nintendosoup.com/bethesda-confirms-that-fallout-76-will-not-be-heading-to-switch/

Like

Who likes this ?

posted the 10/28/2018 at 09:13 PM by link49