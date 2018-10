Bonsoir,Il semble que le HDR du jeu sur PS4 pro ait un problème.J'ai constaté en y jouant que les couleurs sont délavées lorsque le HDR est activé, de plus en comparant un feu de camp de nuit l'intensité de ce dernier ne varie pas du tout entre le HDR et le SDR. Sur un jeu comme Horizon zero dawn le HDR apporte un dynamique remarquable qu'on ne retrouve absolument pas dans ce RDR...Du coup j'ai mis le HDR sur off ce qui à mon avis améliore sensiblement la qualité du rendu (couleurs et contrastes).Sur les forums anglo-saxons il y a pas mal de joueurs qui se plaignent (même certains qui jouent sur OneX).Dommage d'autant plus que le Checkerboarding utilisé sur la Pro est vraiment pas bon, quel flou quand même!Sinon le jeu en lui même ne m'a pas encore convaincu (mais j'ai mois de 5h de jeu) la faute à une certaine lourdeur du gameplay. Je trouve aussi des fois l'interface un peu relou, j'ai tiré sur le boucher sans le vouloir... quelle idée de lancer les interactions avec une gâchette aussi