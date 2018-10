… un modèle 360 hélas ;_; ( honnêtement je m'attendais au modèle original mais bon faut faire avec )Comment ça se fait ? Eh bien figurez-vous que mon grand père en avait une chez lui qu'il n'a même pas déballé ( il a été offert avec l'ordinateur qu'il a acheté dans le passé ), du coup il m'a gentiment offert la Xbox et maintenant j'ai une autre console de jeu sur quoi jouer !Bon le problème c'est que maintenant faut trouver les jeux, et quand il s'est fait offert la Xbox, aucun jeu n'était embarqué d'office…Du coup, je vous demande chères lecteurs si il y aurait éventuellement des jeux clés dans le catalogue de la Xbox 360 que je pourrais obtenir en boutique comme en ligne pour pouvoir commencer sur les chapeaux de roue !Merci de bien vouloir partager vos recommandations et votre liste de jeux favoris dans les commentaires, ça m'aidera dans mon choix ( aussi si vous avez des conseils et des astuces à me donner sur l'utilisation de la 360 je ne serais pas contreLe pouvoir du X ( comme dans Xbox ) est avec moi dorénavant