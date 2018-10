Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Les chiffres de vente au détail au Royaume-Uni ne sont pas connus pour le jeu Red Dead Redemption 2 et, bien que le titre se soit très bien vendu, il n’a pas réussi à dépasser le jeu FIFA 19, qui reste la plus grosse vente en terme de lancement sur l'année. La deuxième place est bien respectable, mais avec des coûts de développement énormes, le jeu devra monétiser avec succès son service en ligne pour être considéré comme un succès, du moins selon les normes de Rockstar. Cependant, le nouveau titre s'est vendu environ le double de ce que son prédécesseur avait fait en 2010. Ce n'est plus vraiment pertinent aujourd'hui, le premier jeu étant considéré comme un constructeur lent en termes de base de fans et de succès. Sony sera au moins assez satisfait de son contrat marketing et de son énorme base d'installation, avec une part de ventes de 68%, ce qui laisserait 32% à la Xbox. Avec des critiques qui ne pourraient pas être plus élogieuses, le jeu continuera à bien se vendre dans les semaines et les mois à venir…Source : https://www.mcvuk.com/business/red-dead-redemption-2-doesnt-clinch-uk-retails-biggest-week-one-of-2018