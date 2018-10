Le 31 Octobre, pour Halloween c'est le retour de Sir Daniel Fortesque, hâte de voir comment ils ont procédé pour en faire un vrai remake tout en gardant l'essence de la licenceHs, regardez Haunting of Hill House sur Netflix c'est The série du moment.Voilà c'est tout.

Who likes this ?

posted the 10/28/2018 at 04:24 PM by misterpixel