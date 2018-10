Les plus

Alors,Peut-être, mais le titre de Rockstar n'est pas exempt de défauts et pèche sur pas mal de points pourtant essentiels. Passons sur les quelques défauts techniques, existants, mais oubliables, car c'est surtout le rythme du jeu qui est en montagnes russes, avec des missions ultra classiques et parfois bien lassantes (aller à un endroit à cheval, tuer des gens, revenir au camp) alors que certaines sont au contraire dantesques et marquent le joueur pendant un bon moment. Et que dire du rythme totalement cassé vers le milieu du jeu ? Eh bien rien, ça serait du spoil, l'idée était intéressante, le résultat final beaucoup moins.Mais tout de même, Red Dead Redemption 2 est un excellent jeu, que tous les amateurs de westerns se doivent de faire. L'ambiance est très réaliste et classique, il n'y a pas de place pour les blagues ou un délire un peu trop poussé (imaginez Le Bon, la Brute et le Truand sans Tuco, c'est sérieux, mais chiant), les plans de caméra sont ultra convenus (sauf deux ou trois fulgurances), et même les rebondissements du scénario sont parfois prévisibles. Il n'en reste pas moins que Rockstar nous a pondu un monde ouvert ultra détaillé, avec pas mal de choses à faire, et surtout des personnages hauts en couleur très attachants, même si ce sont des bandits.Un vrai travail d'écriture pour la première partie de l'aventureDes personnages très attachantsUn open world ultra riche en détailsTechniquement, c'est une claqueUn succès esthétique, avec de nombreux paysagesBonne durée de vie et rejouabilitéDes séquences complètement dingues......mais bien trop raresLe gameplay rigide, un enfer dans les endroits confinésL'IA qui fait parfois n'importe quoiQuelques petits bugs un poil gênantsUn brin de folie n'aurait pas fait de malGraphisme18/20Bande son18/20Jouabilité14/20Durée de vie17/20Scénario14/20Verdict17/20