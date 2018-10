Salut, c'est un article dédié à Zelda Breath of The Wild. Cela faisait plus d'un an que je voulais le faire du coup je le fais enfin. Allez-y (je ne suis pas un pro de la photo mais ce jeu est tellement beau que j'aurais pu carrément filmer mes 315h de jeu dessus et les mettre sur youtube, cela aurait pu être plus simple, ptdr).C'est tout pour aujourd'hui, le deuxième partie (je pense même que j'en ferai 3 vu le nombre de screens que j'ai en stock) devrait arriver bientôt.