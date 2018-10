Bon, finalement après quelques heures ce jeu dévoile tout son potentiel. C'est une tuerie absolue. Et pour ne rien gâcher c'est le plus beau jeu que j'ai pu faire.A noter que ces screens ne rendent pas honneur au rendu sur mon écran, car elles sont en 800x600 et sans HDR (le rendu est à tomber sur la tv)