Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Nikki. Nikki est l'assistante de la boîte aux lettres Nintendo des consoles de la famille Nintendo 3DS. Même si ses dessins sont très mignons, ils n'en sont pas moins dévastateurs.Le Stage Green Hill Zone est issu de la Saga Sonic. Les paysages incurvés et l'Indicateur surmonté d'une boule bleue font l'identité de ce stage. Quand la boule est touchée, elle tourne et inflige des dégâts à quiconque ose s'en approcher. En l'attaquant, le sol peut se dérober.Le Pokémon Métamorph prend l'apparence du combattant qui a lancé la Poké Ball. Après la transformation, ce Pokémon aura exactement les mêmes capacités que le combattant d'origine.Musique "Lost Painting", du jeu Castlevania : Symphony of the Night est signée Tetsuya Shibata de Unique Note.Le Combattant Luigi peut sauter plus haut que son frère Mario. Son attaque spéciale haut, le super poing sauté, accumulera un maximum de dégâts et de puissance d'éjection quand un adversaire est touché dès le début, ce qui en fait un coup vraiment "spécial". Sa projection utilise également son nouvel Ectoblast.Le Combattant PAC-MAN apparaît à la fois sous son apparence classique, mais aussi sous une forme ou il possède des bras et des jambes. Il dispose de coups uniques utilisant un trampoline ou une bouche d'incendie. Pour son Smash final, il devient Super PAC-MAN, un géant qui ne fait qu'une bouchée de ses adversaires.Pour finir, un dépliant officiel du jeu Super Smash Bros. Ultimate, distribué chez le détaillant de jeux vidéo GEO, fait état d’un élément intéressant concernant le mode multijoueur en ligne du jeu. On savait déjà que jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter en ligne et localement, mais le dépliant affirme que 32 joueurs au maximum peuvent s'affronter simultanément. Source Gaming spécule que cela pourrait être pour un mode de tournoi en ligne ou quelque chose de complètement nouveau et non annoncé. Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/official-pamphlet-says-super-smash-bros-ultimate-supports-up-to-32-players-online/ et https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1055629081578921984