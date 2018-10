Actuellement, je suis sur Red Dead, Astro Bot & Fifa. (tout sur PS4). Pas de BO4 pour moiQuels sont les jeux que vous attendez entre la fin d'année & le 1T 2019 ?Playstation Classic -> 3 Décembre 2018 (85€ :Mais j'attends la liste des jeux pour confirmer et donc payerJudge Eyes: Shinigami no Yuigon -> 13 Décembre 2018 (65€ :Pas encore confirmé, je vais payer la préco Fin Novembre11-11 : Memories Retold -> 9 Novembre 2018 (il faut voir la durée de vie)Battlefield V -> 20 Novembre 2018 (il sort en kit, donc bon ça m'a un peu refroidi).Je dois normalement le préco dans 2 semaines mais je vais peut être attendre sa sortie et les tests, de plus il sort un Mardi, donc, que je le reçois le Mardi ou le Vendredi, c'est la même chose, j'y jouerai qu'à partir du Vendredi soir, je ne joue pas la semaine. Autant attendre les tests donc.Hellblade: Senua's Sacrifice (en boîte) -> 4 Décembre 2018World War Z -> Fin 2018 / Début 2019Resident Evil 2 Remake -> 25 Janvier 2019Kingdom Hearts 3 -> 29 Janvier 2019Devil May Cry 5 -> 8 Mars 2019Je pars en Inde le 24 Janvier jusqu'au 22 Mars, donc je vais les zapper, pas le temps de les faire à mon retour)Sea of Solitude -> Début 2019Spyro Reignited Trilogy -> 13 Novembre 2018Trials Rising -> 29 Février 2019EDIT : J'ai oublié, sur PC je joue uniquement à The Walking Dead par "Telltale". Donc j'attends l'épisode 3 en fin d'année et l'épisode final, on l'espère, l'année prochaine. J'ai zappé Life is Strange 2, je voulais le prendre sur PC mais manque de temps. Je n'aurai pas le temps de le faire.