Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Un dépliant officiel du jeu Super Smash Bros. Ultimate, distribué chez le détaillant de jeux vidéo GEO, fait état d’un élément intéressant concernant le mode multijoueur en ligne du jeu. On savait déjà que jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter en ligne et localement, mais le dépliant affirme que 32 joueurs au maximum peuvent s'affronter simultanément. Source Gaming spécule que cela pourrait être pour un mode de tournoi en ligne ou quelque chose de complètement nouveau et non annoncé. Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/official-pamphlet-says-super-smash-bros-ultimate-supports-up-to-32-players-online/