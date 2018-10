Voici le déroulement d'une mission typique :

Salut les gars,je joue pas mal à PayDay 2 sur PC et les développeurs de ce dernier lancent un jeu sur une série que j'apprécie beaucoup : The Walking Dead. D'ailleurs je suis sur les comic books là et c'est vachement bien. J'espère que ça le restera, pas comme la série TV...Le jeu propose des environnements bien remplis (d'objets inertes) et plutôt bien foutus même s'il n'y a aucune claque graphique ici. Ca atteint juste les standards. Quelques lieux m'ont fait penser à The Last of Us et la direction artistique est classique mais efficace.Pour faire simple, on a un FPS coopératif jusqu'à 4 joueurs. Le jeu n'a pas de campagne, juste une suite de mission qu'on peut rejouer dans l'ordre désiré. Si c'est comme PayDay 2, le scénario est clairement pas l'atout du jeu. Il y aura une trame principale, des antagonistes et ça devrait suffire.A chaque début de partie, on choisit son arme principale, secondaire, de mêlée et c'est parti. La réussite d'une mission donne de l'xp pour augmenter des arbres de compétence qui manquent cruellement d'originalité : TOUS les skills sont passifs. Vous n'aurez aucun nouveau mouvement ou gadget. Juste des stats.On peut aussi modder les armes avec des silencieux etc.Une fois en jeu, ça donne un peu le même feeling que Left for Dead, mais en bien plus lent. Cette lenteur, peut-être voulue, contraste un peu avec le danger. J'imagine qu'il faut s'y habituer.Les munitions sont très rares et chaque balle compte. Un seul rôdeur peut suffire à nous mettre à terre. Une fois à terre, un coéquipier peut nous réanimer.Avoir des armes avec silencieux ou l'arbalète peut être plus qu'utiles. En effet, le bruit attire les rodeurs et cette feature est plutôt bien faite. On dirait qu'on peut un peu manipuler la foule.Par exemple, un joueur peut attirer un zombie pendant que son pote passe par derrière pour le OS au corps à corps.Il est possible de démembrer les rodeurs mais attention, même en rampant ils restent très dangereux.Il est possible de trouver des ressources de craft un peu partout et cela permet de fabriquer une arme de lancer, un bandage ou un crochet pour cadenas. Rien d'autre.En somme, le jeu transmet bien le danger que les zombies représentent. On a peu de balles et chaque zombie peut être meurtrier. L'ambiance est réussie et le feeling des armes plutôt pas mal mais les objectifs de missions semblent répétitifs/basiques. Les interactions entre survivants sont peu nombreuses, on ne peut que se réanimer.En bref, un jeu qui semble prometteur à condition d'y jouer avec 2-3 amis et d'attendre des soldes car il vaut actuellement 50€. A ce prix, on pourrait en attendre des maps plus grandes, plus d'interactions avec le décor et les autres persos, un arbre de compétence valable etc.De plus, connaissant les développeurs et l'éditeur, il va falloir s'attendre à de nombreux DLC (= 1 mission + 1 arme + un skin) en plus de lootbox cosmétiques.