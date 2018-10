Autre

Un certain Resonance of Fate 4K a fait son apparition ces derniers jours et il m'attire un peu.Je ne l'ai jamais fait sur PS3, pourtant j'aime les JRPGs. Je suis passé à coté sans doute à cause de Demon's Souls ou Dark Souls au vu de la date de sortie. Après il semblerait que ce soit un genre de Tactical RPG,, je n'aime pas ce genre mais on dirait qu'ils ont combiné avec de l'actionIl est bon ? Excellent ?