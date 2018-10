Faisant partie des franchises basées sur un roman à succès, Metro semble en décalage avec The Witcher suite au déclarations de son createur.



Il y'a quelques jours de cela, nous apprenions que Andrzej Sapkowski voulaot revoir son accord avec CDProjekt et que pour se faire, il avait décidé d'attaquer en justice le studio a l'origine de la franchise à succès. Suite à cette situation, Dmitri Glukhovski auteur du roman Metro 2033 nous fait savoir qu'il n'est pas en phase avec la réaction de de son collègue.



Dans une interview russe, il déclare qu’il considérait Sapkowski comme un vieil imbécile et a poursuivi en affirmant que l'auteur polonais avait foiré. Il conclut en déclarant que Sapkowski était un imbécile ingrat, car sans le succès de la saga vidéoludique, il n'aurait jamais pu obtenir un contrat avec Netflix.



Malgré les déclarations assez dures envers l'auteur polonais, il ajoute qu'il se sent mal pour lui.





"C’est juste un vieil homme, il a raté sa chance, et bien, que pouvez-vous faire? J’ai pitié de cet homme. Il ne devrait pas faire ce procès, parce que Netflix peut avoir peur et reculer. Netflix n'aime pas les problèmes juridiques"



Une chose est sûre, les deux auteurs n'ont pas la même vision des choses et il y a fort à parier que ces déclarations de Dmitry Glukhovsky ne restent pas sans suite dans les jours à venir

