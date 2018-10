Bon j'abuse un peu sur le titre de l'article peut-être car j'ai passé un bon moment mais franchement j'ai un sale gout encore dans la bouche et c'est pas a cause des pop-corn...Petit problème déjà, le rythme du film, j'ai trouvé le début assez longuet ainsi que d'autre scène du film complètement inutile, le pire sont les scènes de blagues, oui vous avez bien lu des scènes de blagues, non mais la scène avec le gosse et le placard les gens étaient pliés en deux dans la salle surtout quand le môme sort a la future victime "je pars déjà chercher de l'aide parce que tu vas mourir", c'est triste l'humour dans un film d'horreur quand même...enfin pour moi.Puis le coup de "je trébuche 3 pas durant ma fuite" pitié c'est d'un ridicule, pas ça en 2018, c'est plus possible bon sang.Cerise sur le gâteau, le film est pas violent du tout, on ne voit tout simplement aucune scène de violence, les 3/4 du film sont des plans sur les membres tremblotants de la victime ou un plan fixe sur le décor avec des bruitages pour faire travailler l'imagination du téléspectateur. Assez frustrant pour les amateurs de gore donc...Malgré cet enchainement de malus de ma part, j'ai trouvé le film regardable et assez sympathique, avec un gros respect des codes de la série, notamment avec des gros clins d’œils aux anciens films (surtout le 1er) que seules les fans pourront voir et reconnaitre, puis ça fait super plaisir de revoir Michael ! Bravo aux musiques aussi, elles sont excellentes.Pour le retour de Jamie Lee Curtis en Laurie Strode, je l'ai trouvé très sympathique malgré un côté Rambo un peu trop prononcé, je l'ai trouvé aussi complètement cheater niveau résistance, non mais la scène de fin faut pas prendre les gens pour des poires ma chère Curtis surtout avec aucune goutte de sang sur ton visage et a plus de 50 ans...Bref, un bon Halloween qui va faire plaisir aux fans de la saga, mais c'est clairement pas un des meilleurs de la série, je préfère même le deuxième Halloween de 1981 (non canon dans celui-ci, les autres épisodes aussi d'ailleurs...) ou encore l'ancien retour de Michael Myers, celui de 2007 avec Rob Zombie a la réalisation.Celui-ci était violent, trash, gore et avec un excellent rythme du début a la fin, un film divisé ingénieusement en deux parties en plus (Partie 1 : les origines de Myers, Partie 2 : Remake du premier), je peux juste lui regretter un langage grossier ou encore des scènes vulgaires inutiles...Dommage que sa suite directe soit extrêmement ratée (hormis le prologue a l’hôpital qui vaut grandement le détour).Verdict donc pour Halloween 2018 : 3/5 Un film honnête sans plus.