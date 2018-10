Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Les tests continuent de tomber, et les notes parfaites également, même si on a toujours pas le verdict le plus attendu de tous, celui de Gamekult. A ce jour, le jeu a déjà obtenu 44 notes parfaites. Reste à voir si ce chiffre peut continuer de croître, et s'il peut obtenir le record absolu...Source : https://www.metacritic.com/game/playstation-4/red-dead-redemption-2/critic-reviews