Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Place maintenant au classement :25 - Blossom Tales24 - Kirby Star Allies23 - Super Mario Party22 - Puyo Puyo Tetris21 - Into the Breach20 - Captain Toad19 - Minecraft18 - Hollow Knight17 - Night in the Woods16 - Shovel Knight15 - Overcooked 214 - Octopath Traveler13 - Skyrim12 - Fortnite11 - Monster Hunter Generations Ultimate10 - Xenoblade Chronicles 29 - Stardew Valley8 - Mario + Rabbids7 - Dead Cells6 - Celeste5 - Steamworld Dig 24 - Splatoon 23 - Mario Kart 8 Deluxe2 - Super Mario Odyssey1 - The Legend of Zelda : Breath of the WildReste à voir si les jeux Pokemon Let's Go et Super Smash Bros. Ultimate intégreront cette liste plus tard...