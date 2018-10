Bon alors parlons un peu du salon.... j'aime pas, en fait c'est que le trafic est juste abusé, ta le temps de rien faire, j'ai attendu 3h oui oui 3h putain d'heure pour jouer à Resident Evil 2 Remake, et le pire dans tout cela, c'est que les sessions de jeu était de 15mn à la base, mais vus que je dépassé la limite de la démo autorisé en 7mn il sont arrêter la session... 3h pour 7mn mais niq******* bref après ça je suis partie dans le stand Bandai Namco pour profité de prendre le collector de SoulCa6 à 90euro au lieu de 150, une belle promo sur le coup (au passage Taiko no tatsujin était aussi dispo la bas).Bref je remercie mon pote de m'avoir offert le ticket pour le PGW vus qu'il ne pouvait pas y aller :/Sinon bravo Microsoft d'avoir chopper l'exclu pour RE2, DMC5, The Division2 et Metro Exodus dans leur stand, le seul problème, c'est qu'il s'attendais pas a autant de monde pour RE2 ou il y avait 3h de queue et 1h30 pour DMC5, Metro et The Division malheureusement....Sinon le Stand Nintendo toujours aussi bien fichu, mais je m'en fou un peu donc bon.Et le reste c'était juste pénible pour naviguer que je me suis barré.Parlons de RE2, c'est de la bombe comme prévu, c'est juste incroyable manette en main, l'animation des zombie quand on les touches, même la visé est plus ou moins réaliste, car j'avais l'impression que Leon tremblé un peu au niveau de la visé et il fallait bien se concentré pour centré la visé, j'ai trouver ça pas malbref j'ai hâte, tuerie en vue mon capitaineÉvidemment le 2em est pas pour moi