Soul Calibur 6 se voit invité un 2 éme personnage Guest aprés Geralt De riv, et c'est la très demandé 2B de Nier Automata qui rejoint le roster cette fois ci et qui fera parti du season pass:2B aura droit à un costume alternatif issue de Kaine de premier jeu Nier, ainsi que son Stage, Ost, ses propres armes, et un catalogue de stickers issue de la série Nier pour le mode Creation: