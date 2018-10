Suite aux comparaisons de DF, certains joueurs Playstation sont en colère et ils estiment que Sony a utilisé une publicité mensongère concernant RDR2 . Une grosse colère sur les forums de Resetera "Play in 4K on PS4 Pro" https://www.altchar.com/games-news/579542/ps4-players-feel-misled-by-sonys-rdr2-ad