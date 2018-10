Voilà bientôt 30 ans que Les Simpsons font rire Américains et aficionados de dessins animés pour adultes. En novembre 2017, l’un des personnages de la série avait été la cible d’un documentaire, baptisé The Problem with Apu. Dans ce dernier, Hari Kondabolu dénonçait les stéréotypes utilisés, notamment avec le personnage d'Apu Nahasapeemapetilon. Quelques mois plus tard, la série avait répondu au film dans l’un de ses épisodes.Aujourd’hui, le producteur du show Adi Shankar a annoncé que le personnage d’Apu serait finalement supprimé, suite à la polémique. « J’ai vérifié l’information auprès de plusieurs sources. Ils vont abandonner le personnage d’Apu. Ils ne vont pas en faire toute une histoire, mais ils vont juste l’abandonner pour éviter la controverse », a-t-il confié à IndieWire le 26 octobre. Avant de donner son avis sur ce choix : « Ce n’est ni un pas en avant, ni un pas en arrière, c’est tout simplement un pas de côté […] Si vous faites une série qui traite de différentes cultures et que vous avez trop peur de parler de ces cultures […] vous êtes tout bonnement une série lâche. » Voilà qui est dit.Une autre source(en anglais) :