Voici une Information concernant la Ps4 :IGN a mis à jour son classement, que voici :25. Yakuza Kiwami24. Assasin's Creed Odyssey23. Monster Hunter World22. Final Fantasy XV21. Nier Automata20. Guacamelle! 219. Dark Souls Remastered18. Celeste17. Dead Cells16. Shadow of the Colossus Remastered15. Rocket League14. The Witness13. Overwatch12. Ratchet & Clank11. Last of Us Remastered10. Fortnite Battle Royale9. Grand Theft Auto V8. Uncharted 4 : A Thief's End7. Marvel's Spider-Man6. Metal Gear Solid V5. Horizon Zero Dawn4. Persona 53. The Witcher III : The Wild Hunt2. Bloodborne1. God of WarReste à voir où se situera le jeu Red Dead Redemption 2 lors de leur prochaine mise à jour..Source : https://www.resetera.com/threads/ign-the-top-25-best-ps4-games-list.76853/