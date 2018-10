J'ai vu sur twitter que certains trouvaient que le HDR soit n'apportait rien au jeu soit le rendait moins beau, personnellement j'ai toujours eu un + en l'activant hormis sur Uncharted 4 où je préférais sans, bon je mets de côté la postérisation j'en ai assez parlé et ça fait chier oui.Bref voilà ce que ça donne sur le jeu de nuit, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est assez net, environnement plus lumineux, répartition de la lumière plus large.Mais dès que je reçois la version PS4 Pro je testerais aussi même si à ce niveau (l'HDR) ça sera certainement identique.Désolé pour le flou j'ai un peu trop tremblé j'crois