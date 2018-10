Ubisoft fera donc le déplacement le mois prochain à Mexico afin de proposer une version jouable de Tom Clancy’s The Division 2. Annoncé au mois de mars dernier, le titre poursuit donc son périple des salons de l'année, après avoir laissé les joueurs le prendre en main lors de l'E3, la Gamescom, le Tokyo Game Show ou bien encore la Pax West. Nous devrions donc prochainement avoir de nouveaux retours sur le jeu de tir multijoueur de l'éditeur français qui invite les joueurs à choisir entre trois classes de personnages tout en proposant des raids à huit joueurs.

Les jours passent et les déclarations de la division mexicaine de Microsoft ont de quoi donner le sourire à tous les fans Xbox du pays. Après avoir appris que Kingdom Hearts 3 ferait une apparition en tant que démo jouable lors de cet événement et que Crackdown 3 en profiterait également pour montrer ce qu'il a dans le ventre, voici qu'un autre mastodonte du jeu vidéo confirme sa présence.

