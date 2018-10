Je pose ça là car je viens de lire ce dossier proposé par Gamekult et je partage complètement cette analyse, c'est ce qui a permis à la marque Playstation d'être ce qu'elle est aujourd'hui, et de rester forte même quand pour le cas PS3 ce fût une catastrophe point de vu lancement, que ce soit le prix, la com', la difficulté de dev dessus pendant un moment et surtout son arrivée plus d'un an après la Xbox 360, les exclusivités permettent de fidéliser une communauté et de la retenir sur le long terme, en plus de permettre d'accroître le parc de joueurs sur sa machine, et si y'a bien un point inattaquable chez Sony, c'est bien celui-là, la preuve aujourd'hui avec MS qui se lance vers la même stratégie.A l'heure des "services" tout comme pour Netflix, tu te dois de proposer du contenu exclusif à ta machine/service pour donner envie de souscrire à ce dernier plutôt qu'un autre, les exclusivités c'est le nerf de la guerre !