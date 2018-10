Afin de savoir si ma console est défectueuse, je souhaiterais vous questionner sur le bruit de la votre. Sur red dead 2 ma Xbox one X ventile fort en permanence. Ça a déjà été le cas sur doom et wolfenstein. Merci de bien jouer sans casque avant de répondre !

posted the 10/27/2018 at 06:51 AM by superpanda