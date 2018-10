Voici une Rumeur concernant la Ps5 :Sony organise très prochainement la Playstation DevCon 2018 et la PS5 pourrait y faire son apparition. Cet événement pourrait être en effet la première fois où Sony informe les développeurs de leur nouvelle console. A titre d'information, la Playstation DevCon est un événement réservé aux développeurs où Sony informe et échange des informations avec les développeurs qui créent du contenu pour la plate-forme Playstation. L'événement est principalement technique. Par exemple, Sony aurait beaucoup informé les développeurs sur la Ps4 Pro et le PsVR en 2016, avant même que la Ps4 Pro ne soit annoncée. La DevCon de cette année se tiendra à Londres. L’inscription à cet événement est maintenant terminée et on ne sait pas quand il aura lieu. Les précédentes DevCons Playstation s’étaient tenus au mois de mai au plus tard. La Playstation DevCon 2018 est susceptible d’informer les développeurs sur la Ps5 puisque Sony n’a pas d’autre nouveau matériel à dévoiler, et qu’ils ont probablement retardé l’événement de mai au T4 2018 pour tenir compte de leur calendrier de publication de la console. La plupart des rumeurs suggèrent que la Ps5 pourrait sortir en 2019, alors cet événement serait le meuilleure moyen pour le prrésenter...Source : https://gearnuke.com/sony-to-brief-developers-about-the-ps5-at-this-years-playstation-devcon-rumor/