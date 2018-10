j'ai commencé il y a peu à lire Berserk ( tome 3) mais j'ai quelques questions :Combien il y a de tome ?C'est fini ou ça continue ?Merci pour vos réponsesSinon j'ai un ressenti personnel un peu bizarre j'ai un peu de mal par certains moments à bien voir les dessins , car le noir et blanc mêlé aux détails me donne un ressenti un peu bordélique voir parfois me donne une impression d'illisibilité .C'est normal ou c'est lié au fait c'est une grande première pour moi ?