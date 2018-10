La série littéraire créée par Andrzej Sapkowski voit son adaptation en jeux-vidéo fêter ses 11 ans aujourd'hui. Porté à l'écran par les talentueux développeurs de chez CD Projekt, The Witcher souffle ses onze bougies et offre l'opportunité aux fans d'acquérir un fond d'écran créé spécialement pour l'occasion que vous pouvez vous procurer via ce tweet :

Rappelons que la licence aura droit à son adaptation en série sur Netflix, avec notamment Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv et qu'un nouveau jeu dédié au monde du sorceleur, baptisé Thronebreaker : The Witcher Tales, est sorti il y'a quelques jours sur PC. N'oublions pas que Gwent : The Witcher Card Game est également au centre de l'actualité en ce moment puisque la bêta a pris fin récemment pour laisser place à la version finale du titre.