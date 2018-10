Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Selon les analystes, le jeu Red Dead Redemption 2 devrait se vendre entre 6 et 8 millions d'unités lors de son premier week-end sur le marché. En effet, selon Piper Jaffray, le chiffre d’affaires du premier week-end serait entre 400 à 500 millions de dollars. Les sondages sur les intentions d'achat des joueurs au cours des six derniers mois ont suggéré que le jeu Red Dead Redemption 2 était le deuxième jeu le plus attendu de cette saison des vacances, derrière Call of Duty : Black Ops IIII, ce qui correspond aux attentes des investisseurs avec des ventes pour le jeu Red Dead Redemption 2 qui devrait s’écouler entre 18 et 20 millions d'unités de RDR2 pour l'exercice 2019 de Rockstar. C'est un résultat époustouflant mais, vu que le titre est en construction depuis 8 ans et qu'il provient de Rockstar Games, ce n'est pas du tout inattendu…Source : https://www.gamepur.com/news/30094-red-dead-redemption-2-expected-sell-8-million-first-weekend.html