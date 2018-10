Salut,Bon finalement les leaks ne s'arrêtent jamais et cette fois c'est Nintendo qui nous gratifie peut-être d'un leak.En gros Nintendo organise une sorte de tour en bus dans certaines villes au USA avec une démo de Smash et pour l'occasion ils ont fait une sorte de trailer.Dans ce trailer on peut voir à un moment un objet qui n'avait pas fait l'objet d'une révélation officielle :Pour beaucoup il s'agirait d'un objet venant de la série Golden Sun ce qui pourrait confirmer la présence d'Isaac (Vlad) en perso jouable dans le jeu.On rappelle qu'Isaac est le perso le plus demandé par les fans de Smash avec Geno et Banjo, donc mettre un objet de Golden Sun mais pas le perso ne serait pas forcément judicieux de la part de l'équipe de Smash.Source : https://www.reddit.com/r/smashbros/comments/9rfcwr/whats_this_item/