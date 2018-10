Et voilà, j'ai fini Silent Hill 1, 2, 3 et 4 et que dire si ce n'est que ces jeux viennent tout droit de l'enfer.La série aura 20 ans en 2019, et plutôt que d'attendre le Remastered PS4 qui va surement venir l'année prochaine (enfin logiquement normalement), j'ai préféré ressortir ma bonne vieille PS2 remplie de poussière.Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais j'avais fini Silent Hill 1 il y a quelque temps, et j'avais pris une grosse baffe, j'ai donc enchainé sur les autres volets avec la plus grande impatience.Et malgré les années, les jeux sont toujours aussi incroyables, Silent Hill 2 est toujours aussi choquant, SH3 est toujours aussi subtile, et SH4 est toujours aussi effrayant.Les jeux sont en plus parfaitement jouables et on surtout super bien vieilli graphiquement, non mais l'appartement de Silent Hill 4 passe crème tellement le rendu photoréaliste de l'époque était une merveille.Mention spéciale aux musiques d'Akira Yamaoka et aux scénarios de chaque Silent Hill qui permettent un double voire un triple sens de lecture, (vraiment grandiose la blague de Vincent a la fin de SH3 ou la révélation sur Maria de SH2 ). Je trouve même que MGS V TPP repompe a mort le scénario de Silent Hill 2 et que The Evil Within repompe a fond celui de Silent Hill 4...Hélas après Silent Hill 4 c'est le drame, je n'ai plus autant aimé la saga quand les devs occidentaux sont venus faire des suites après le quatrième volet, j'ai même trouvé le Homecoming nul a chier...Pour moi, Silent Hill c'est avec la Team Silent Hill et rien d'autre, c'est a dire le 1,2,3 et 4, même si je regrette grandement l'annulation du Silent Hill de la Team Kojima (au passage, des anciens de la Team Silent Hill sont dans la Kojima Production maintenant).Sur ce, je vous laisse avec l'intro version longue de Silent Hill 4 The Room, cette intro vous plonge dans l'ambiance morbide et horrifique du jeu en moins de 2 min, un survival-horror effrayant et stressant au possible avec les terribles entités (les ghost), mention spéciale au gameplay FPS dans l'appartement (PT de Kojima avant l'heure messieurs-dames) qui fout un stress pas possible, même quand il ne se passe rien, mais c'est surtout au dernier tiers du jeu où ça va vraiment devenir l'enfer dans l'appartement 302 !Bref voici l'intro de The Room, a voir la nuit, casque au max et attention au jump scare au milieu !