JVC 18/20

Par le développeur deDisponible sur PCDestructoid 9,5/10IGN 9,2/10"Return of the Obra Dinn is one of the best detective games I’ve ever played, and now I want so much more of it.""Return of the Obra Dinn est l’un des meilleurs jeux de détective que j’ai jamais joué, et j’en veux tellement plus."Gamespot 9/10S'il ne devait rester qu'un jeu d'enquête, ce serait celui-là. Rarement le genre aura aussi bien porté son nom que ce Return of the Obra Dinn qui, comme Papers Please du même auteur, parvient à être plus intelligent que son concept. Brillamment réalisée, écrite et racontée, l'histoire des 60 membres d'équipage de ce mystérieux et inquiétant navire propulse le joueur au rang de véritable détective, qui devra user de logique, d'observation et de jugeote pour remplir son carnet d'hypothèses valides. Un véritable tour de force qui vous manquera à la seconde où vous l'aurez fini.GameInformer 8,75/10Gamekult 8/10