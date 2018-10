Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Suite à l'annonce de la présence du jeu Crackdown 3 le mois prochain à XO18, Microsoft a annoncé que l'un des plus importants jeux multi d'un éditeur-tier à venir sera également présent. En effet, Kingdom Hearts III de Square-Enix sera présent à XO18 et sera jouable. Comme avec le jeu Crackdown 3, l'annonce a été faite via le compte Twitter officiel de Xbox Mexico. Cette révélation n’est pas trop choquante compte tenu du fait que le jeu Kingdom Hearts III est jouable à presque toutes les grandes conventions depuis le début de l’année à l’E3. Reste à voir si un nouveau monde sera dévoilé, si un Bundle Xbox One sera annoncé avec le titre ou si la Démo sera ensuite mise à disposition de tous sur le Xbox Live. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.dualshockers.com/kingdom-hearts-iii-xo18/