.... mais je dois attendre ce soir pour y jouerpourquoi je dois partir travailler ?1h20 pour l'installation (40min pour le premier blu ray, 40min pour le second également) sur PS4 Pro.Il y a le code de bonus de préco directement dans la boite ainsi qu'une carte.Une fois installé, taille sur le disque dur : 98,15GB version 1.02Je lancerai un live ce soir et de toute manière à chaque fois que j'y jouerai, idem pour le Online plus tard.ça sera une totale découverte sur PS4 Pro, sans commentaires pour bien se focaliser sur les dialogues & sous titres. j'y jouerai vers minuit, une première session de 2-3h de jeu je pense. Un gros live donc ce soir. Je ferai un article ce soir pour le lancement du live.PS : acheté 44€99 avec bonus (+5€ en bon de reduc pour le prochain jeu) : blog_article426632.html

posted the 10/26/2018 at 09:40 AM by ioop