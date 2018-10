ayant été prélevé au début de la semaine

Pire SAV rencontré...



Injoignables pendant plus d'une semaine par téléphone, ne répond pas aux emails (soi-disant car ce service est "en panne" et les personnes du SAV ne recoivent pas les emails...) et quand par magie on daigne répondre à un des mes appels et bien ma précommande n'est plus facturable pour la raison suivante : leclerc m'a facturé pour un produit qui n'existe pas encore (car précommande).



Seule solution proposée : ne pas réceptionner le colis et le remboursement se fera sous 30-45 jours.



Une honte !

Produit PS4 affiché en stock, commande passé et plus d'une semaine d'attente la commande est toujours en préparation, email de retard de commande reçu sans nouveau délais "Excusez nous, problème fournisseur" à l'heure ou je vous parle le produit est toujours affiché en stock sur leur site. Mon compte a été débité le lendemain de ma commande. Le service client ne répond pas au emails de remboursement et le standard est tout le temps saturé impossible d'avoir quelqu'un. Publicité mensongère. Première et dernière commande passée chez eux. je déconseille, à fuir !

ZERO POINTE !!! Arnaque totale. Inadmissible pour une enseigne comme Leclerc.

Commandé et payé à l'avance pour recevoir mon colis à temps avec enlèvement à l'accueil Leclerc. Déplacement fait pour rien et pour s'entendre dire que Leclerc ne sert que de point relais !!! Gros lolll c'est juste prendre les clients pour de gros pigeons. Numéro à joindre vous raccroche au nez après 3 secondes...

Honte à Leclerc je n'ai même plus envie d'y mettre un pied

Hello tout le monde !Après une grosse mésaventure et quelques surprises venant du site, je vous livre cet article pour vous prévenir de la grosse arnaque qu'est ce site.Voici mon histoire pour commencer, vous en aurez d'autres plus en dessous.Mon copain m'ayant précommandéil y a quelques mois déjà et, le jeux n'est toujours pas en "" aujourd'hui même. Nous n'avons même pas reçu une validation de commande.Je me dis qu'ils n'ont pas dû mettre à jour leur site, ça arrive, je me rends quand même sur place pour en savoir plus et non, ils n'ont rien pour nous.Voyant dans le même Leclerc que, depuis hier, n'importe qui peut se procurer le titre dans les rayons, je demande à annuler ma commande, un remboursement pour ensuite le prendre direct.Impossible "". La sauce commence lourdement à monter.Le site n'indique rien pour annuler la commande. Bon je me dis que étant sur le smartphone, l'interface est peut être à chier. Je rentre chez moi pour voir ça depuis un pc fixe et non,Peut être qu'en contactant le numéro du service client on arriverait à quelque chose ...J'ai eu affaire au pire service client de ma vie, littéralement :Le numéro est sans cesse en "occupé". Au bout de la 13em tentative (ouioui, ça ne s'invente pas) une musique d'attente se laisse enfin entendre ...Je laisse donc un mail, j'apprends par la suite qu'ils ne reçoivent pas les mails, ils ont des "problèmes".En résumé, je suis complètement baisé et j'enrage ...Mais je ne suis pas le seul, je vais vous montrer quelques autres retour clients venant de TrustPilot (lien) Bilan : Je me suis fait baiser pour vous,Se faire enculer à Escromania c'est encore plus doux