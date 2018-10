Sur le départ

Petit récap sur les séries annulés par Netflix:

Petite mise en bouche pour Décembre

Le programme du mois de Novembre se dévoile un petit peu. Avec des films de Noël, histoire de se mettre en condition pour le mois prochain. En Novembre, nous aurons aussi, la dernière saison de House of Cards, sans Kevin Spacey. Le 22, nous verrons Kurt Russell en mode Père Noël, dans le film Les chroniques de Noël. Les frères Winchester s'en vont fin Novembre de Netflix, donc c'est maintenant, ou jamais pour se refaire les 9 saisons. Avec ce mois-ci, un petit tour des séries annulées par Netflix, avec la regrettée série Bloodline, putain mais cette série aurait merité une vraie fin.-Ma Vie avec Liberace-Margin Call-Harry Potter L'intégrale-Le Pacte de sang-Il m'aimeront quand je serai mort-ReMastered: Nixon & The Man in Black-Le Noël d'Angela-Trolls: en avant la musique ! saison 4-The Holiday Calendar-House of Cards-De l’autre côté du vent-They’ll Love Me When I’m Dead le documentaire sur Orson Welles-John Leguizamo's Latin History for Morons-Medal Of Honor-Outlaw King : le roi hors la loi-Westside nouvelle téléréalité Netflix-Super Drags-The Walk-Public Enemies-L’ancien combat-Loudon Wainwright III Surviving Twin-La méthode Kominisky-A princess Switch-La ballade de Buster Scruggs-Narcos saison 4-She Ra and the princess of Power-CAM-Prince of Peoria-Tout le monde à table / The final table-Kulipari : Dream Walker-Motown Magic-Trevor Noah : Son of Patricia-Mystery Science Theater 3000-Les chroniques de Noël-Frontier saison 3-A Chritmas Prince : a royal wedding-1983-Baby saison 1Food ChoicesMonstres & CieCharlie CountrymanChefs : saisons 1 & 2ZodiacGlobal Gâchis : Le scandale mondial du gaspillageCandice Renoir : saisons 1 à 4The Client ListPalace pour chiensChair de poule : saison 1Un illustre inconnu :The Darkest HourSexy Dance 5Supernatural : saisons 1 à 9Garfield 2Miracle sur la 34ème rueApocalypse : HitlerApocalypse : La 1ère guerre mondialeApocalypse : La 2ème guerre mondialeLes Simpsons : Le FilmTarzanA Nous QuatreThe IslandOcean’s Eleven / Ocean’s Twelve / Ocean’s ThirteenBates Motel saison 5 décembreDiablero (série horreur décembreDogs of berlin (série a)llemande 7 décembrePlan Cœur 7 décembreSpringsteen on Broadway 15 décembreYou la série avec Penn Badgley 26 décembreBlack Mirror saison 5 (avec un épisode interactif) décembreRoma le film 14 décembre