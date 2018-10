Jeux Vidéo

Alors que tous le monde débat sur quelle version de Red Dead Redemption 2 est un "poil de cul" plus réussit, voici un petit comparatif sur le jeu Vendredi 13 qui vient de sortir hier sur Switch.Le graphisme sur la version Switch est acceptable. Sur les feu, les effets de particule et de lumière sont assez convaincant. A noter que l'aliasing est plus prononcé sur les versions PS4/XBox (regardez le pull de la fille) que sur la version Switch.Mais regardez bien, il y a plus de détails sur les versions PS4/XBox One (celles d'en bas).Au final, la version Switch s'en sort bien, il n’y a pas grand-chose à reprocher à ce portage, sauf naturellement au niveau des graphismes qui semblent un "poil de cul" moins bien que sur PS4 et Xbox One.Vendredi 13 : Puzzle Mortel dispo sur l'eshop