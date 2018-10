Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Aprés le comparatif de Digital Foundry, place à celui d'IGN :Seon eux, il est évident que le jeu Red Dead Redemption 2 est bien plus impresionnant sur Ps4 Pro et Xbox One X que sur PS4 et Xbox One, avec des détails et des effets visuels plus importants. Cependant, la version Xbox One X se démarque grâce à de la 4K native, contre un upscale sur la Ps4 Pro. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd'hui...Source : https://fr.ign.com/red-dead-redemption-2/42336/video/red-dead-redemption-2-comparaison-graphique-xbox-one-vs-xbox