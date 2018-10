Voici une Information concernant le jeu Shenmue III :Aujourd'hui, on peut admire de nouvelles images. Certaines de ces images, que nous avons vues dans les bandes-annonces précédentes du jeu, ne nous fournissent rien d’intéressant sur le plan de l’histoire, mais elles continuent de montrer le style et les graphismes de ce jeu. Sur les quatre nouvelles images au total, deux d’entre elles présentent de nouveaux lieux que nous visiterons probablement dans le jeu Shenmue III. Les deux autres montrent Ryo se battant au poing, et l'autre dans une salle de jeux vidéo jouant un mini-jeu :Pour rappel, le jeu sortira le 27 août prochain sur Ps4 et PC...Source : https://www.dualshockers.com/shenmue-iii-new-images/