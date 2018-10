Suite à la rumeur de la fuite de l'artwork final de Super Smash Bros Ultimate, l'entreprise française Marina PLV a été au coeur du sujet.L'entreprise a donné sa réponse sur Facebook ce matin :Marina PLV parle notamment de discrédit qui entache sur leur image de confiance auprès de leur partenaires, mais cela n'empêche certains fanboys de continuer de croire au "leak". Et ce, malgré qu'il s'agisse d'un lien entre Marina PLV et Bandai-Namco, alors que la communication de Super Smash Bros Ultimate est géré par Nintendo eux-même ce qui posait déjà un doute sur la véracité rumeur.Depuis que la rumeur est en ligne, il est encore difficile de repérer les détails qui pourrait confirmer qu'il s'agit d'un fake. Cependant, Artsy Omni connu pour ses dessins Smash Bros est sont fake sur Rayman, a analyé l'image avec l'artwork sans les personnage avec une photo du background prise à l'E3 et il remarque des irrégularités qui ne sont pas dû à une amélioration de l'artwork mais qui au contraire pourraient montrer que certaines parties de l'artwork jusque là cachées aient été complété :