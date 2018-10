C'est encore tout chaud, la Bloober Team vient tout juste de dévoiler un premier trailer pour Layers of Fear 2 qui devrait prendre pour cadre les débuts du cinéma. Actuellement, le studio reste encore avare en informations et préfère rester évasif, notamment sur les plateformes qui accueilleront le jeu, même si le PC et l'ensemble des consoles devraient pouvoir profiter de cette nouvelle expérience de l'horreur.