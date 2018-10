Faut savoir que le prochain jeu de Ninja theory serait beaucoup plus traditionnel comparer à hellblade.Ninja theory après DMC s'est divisé en 3 équipes :-L'équipe Hellblade qui sera l'équipe axé sur la narration & l'expérience-L'équipe de Stephen stanyon & Rahni tucker-L'équipe de benoit maçon qui occupait jusque la les projet VR mais avec le rachat de MS cela peut changer

posted the 10/25/2018 at 06:42 PM by kazokai7