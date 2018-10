Je viens de prende le jeu et le guide Red Dead Redemption 2 :En espérant qu'il soit aussi démentiel que le premier :Bon, j'y jouerais pas de suite, ayant installé que 9Go, mais bonne nouvelle, ça a l'air d'aller assez vite...Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 10/25/2018 at 06:35 PM by link49